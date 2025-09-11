Ровер Perseverance нашел на Марсе возможные следы древней жизни

Образцы были собраны еще в прошлом году, однако на их анализ потребовалось время. Исследование показало, что в породах присутствуют минералы, которые обычно формируются при взаимодействии органического вещества и грязи. На Земле подобные реакции часто связаны с деятельностью микроорганизмов.

Тем не менее специалисты отмечают, что такие минералы могут появляться и в результате небиологических процессов. Поэтому речь пока идет лишь о потенциальных биомаркерах, а не о прямом доказательстве существования жизни на Красной планете.

Ученые предполагают, что миллиарды лет назад Марс был менее суровым и мог содержать значительные объемы воды. Район, где были найдены образцы, вероятно, представлял собой русло реки, впадавшей в озеро.