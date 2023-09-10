Ровер Perseverance успешно завершил миссию по производству кислорода на Марсе

Этот компактный аппарат начал революционизировать космическую эксплорацию, производя кислород на Красной планете.

MOXIE, что расшифровывается как Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, работал до 7 августа 2023 года, когда на своём последнем этапе произвёл 9,8 грамма кислорода.

Всего за время своей работы MOXIE произвёл 122 грамма марсианского кислорода, что в два раза больше, чем учёные ожидали. Качество полученного материала составляло не менее 98%, что является отличным показателем для будущих масштабных проектов на Марсе.

Производство кислорода на планете имеет два ключевых преимущества. Во-первых, это важно для будущих астронавтов, которые будут находиться на Красной планете.

Во-вторых, кислород является ключевым компонентом ракетного топлива, что существенно упрощает задачу возвращения астронавтов обратно на Землю.