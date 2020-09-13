Рожденные осенью дети могут иметь предрасположенность к аллергии и астме

Сообщается, что данное открытие было зафиксировано группой специалистов, во главе с доктором Джессикой Хуэй. Так, они обнаружили, что большей склонностью к аллергии, равно как и астме, имеют рожденные осенью дети. Предполагается, что обусловлено это может быть бактериальной средой.

По мнению ученых, аллергические реакции возникают в младенчестве, в то время, когда через сухую кожу ребенка могут проходят аллергены. ”Если мы сможем вмешаться в очень раннем возрасте, сразу после того, как ребенок выйдет из утробы, то потенциально это поможет нам остановить развитие атопического марша”, — поделилась доктор Хуэй.