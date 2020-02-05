РПЦ объявила список оружия, которое можно и нельзя освящать

”Не отражено в традиции Православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для „освящения“ любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения”, — написано в куске документа, ставшего достоянием общественности.

Что интересно, при этом планируется, что церковь по-прежнему сможет освещать личное оружие или средство личной защиты воинов. Также в проекте отдельно отмечается тот факт, что благословение воина на несение ратной службы вполне себе соответствует церковным устоям и традициям.