Ferra

РПЦ объявила список оружия, которое можно и нельзя освящать

В число “неугодных” вошло, например, ядерное оружие
Православные онлайн-порталы “Приходы” и Богослов.ru опубликовали документ, в котором говорится о том, что уже до 1 июня текущего года в Межсоборном присутствии РПЦ будет поднят вопрос проекта документа “О благословении православных христиан на исполнение воинского долга”. Именно в нем планируется отказаться от освящения оружия массового поражения, а также того оружия, которое имеет неизбирательное действие.

”Не отражено в традиции Православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для „освящения“ любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения”, — написано в куске документа, ставшего достоянием общественности.

Что интересно, при этом планируется, что церковь по-прежнему сможет освещать личное оружие или средство личной защиты воинов. Также в проекте отдельно отмечается тот факт, что благословение воина на несение ратной службы вполне себе соответствует церковным устоям и традициям.