Ругают, но копят: оказалось, что правительство США располагает BTC на $8,4 млрд

00:00, 06 января 2024
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Ругают, но копят: оказалось, что правительство США располагает BTC на $8,4 млрдКонфискованными у хакера
Правительство США тоже торгует биткоином при всём «сложном» отношении к криптовалютам. На данный момент в распоряжении Конгресса сосредоточено 200 тысяч биткоинов на сумму $8,4 млрд.
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Причём такая сумма — результат накопления, потому что меньше 3 месяцев назад в руках власти было биткоинов на сумму не более $5 млрд, и повышения цены BTC. А криптовалюта в распоряжении американского правительства появилась в результате конфискации BTC у хакера Джеймса Чжуна, взломавшего криптобиржу Bitfinex.
Активы в размере 207189 биткоинов были конфискованы с 2020 по 2022 год и связаны с даркнет-маркетплейсом Silk Road, где Чжун и получал столь крупные суммы.
Правительство намерено распродать эти активы.
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