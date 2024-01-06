Ругают, но копят: оказалось, что правительство США располагает BTC на $8,4 млрд

Причём такая сумма — результат накопления, потому что меньше 3 месяцев назад в руках власти было биткоинов на сумму не более $5 млрд, и повышения цены BTC. А криптовалюта в распоряжении американского правительства появилась в результате конфискации BTC у хакера Джеймса Чжуна, взломавшего криптобиржу Bitfinex.

Активы в размере 207189 биткоинов были конфискованы с 2020 по 2022 год и связаны с даркнет-маркетплейсом Silk Road, где Чжун и получал столь крупные суммы.

Правительство намерено распродать эти активы.