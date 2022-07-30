Ругаются: Илон Маск будет судиться с Twitter в ответ на иск соцсети

Несмотря на все выполненные соцсетью требования — передать Маску данные о количестве фейковых аккаунтов — бизнесмен всё же отказался покупать компанию. И в середине июля Twitter подала на Маска в суд. Одной из причин обращения Twitter в суд стали убытки, понесённые из-за несостоявшейся сделки. Сумма составила $33 млн.

Председатель канцлерского суда штата Делавэр Кэтлин Маккормик объявила о том, что пятидневный судебный процесс начнётся 17 октября. Через несколько часов после этого юристы Маска подали встречный иск с просьбой к суду скрыть информацию о существе дела.

Но правилами это не предусмотрено, поэтому отредактированная версия появится в ближайшее время.