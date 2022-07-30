Ругаются: Илон Маск будет судиться с Twitter в ответ на иск соцсети

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Ругаются: Илон Маск будет судиться с Twitter в ответ на иск соцсетиСуд о иску Twitter назначен на 17 октября
Илон Маск подал встречный иск к Twitter после того, как узнал о дате судебного заседания по иску соцсети к нему за отказ купить компанию за заявленные $44 млрд, и с требованием закрыть сделку.
Несмотря на все выполненные соцсетью требования — передать Маску данные о количестве фейковых аккаунтов — бизнесмен всё же отказался покупать компанию. И в середине июля Twitter подала на Маска в суд. Одной из причин обращения Twitter в суд стали убытки, понесённые из-за несостоявшейся сделки. Сумма составила $33 млн.
Председатель канцлерского суда штата Делавэр Кэтлин Маккормик объявила о том, что пятидневный судебный процесс начнётся 17 октября. Через несколько часов после этого юристы Маска подали встречный иск с просьбой к суду скрыть информацию о существе дела.
Но правилами это не предусмотрено, поэтому отредактированная версия появится в ближайшее время.