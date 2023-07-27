Рука-лицо: в российские поезда начнут пускать по биометрии

В первом квартале 2024 года Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ) начнут эксперимент по использованию биометрических данных для подтверждения личности пассажиров при посадке на поезда дальнего следования. Это предполагает текущая версия «дорожной карты» проекта.

Использование биометрии не будет обязательным условием подтверждения личности, а существующие сейчас для этого средства будут сохранены, отмечают в ЦБТ. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что внедрение биометрии позволит избежать ситуаций, когда человек забыл паспорт и не смог сесть в поезд, а также повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления последнего.

В июне в России вступил в силу закон о единой биометрической системе (ЕБС), который регулирует процедуру использования биометрии граждан — слепков лиц и голосов. В ЕБС, оператором которой выступает ЦБТ, должны передать данные все компании, собирающие биометрию.

Однако внедрение ЕБС на вокзалах требует решения массы «сложных вопросов», отмечает источник «Коммерсанта», знакомый с ходом переговоров по железнодорожному проекту. В частности, это слабое покрытие интернетом на многих отдаленных станциях, а также необходимость создания «чистой зоны» перед поездом, куда будут допускаться только пассажиры. Кроме того, внедрение системы потребует внесения поправок к закону о транспортной безопасности.