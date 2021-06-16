Рухнувший НЛО обнаружили в окружении танков при помощи карт Google

И если расположение танков ещё как-то можно объяснить, то неизвестного объекта — очень сложно

С появлением онлайн-карт, пользователи сети начали находить множество интересных снимков поверхности нашей планеты. Одним из таких изображений стал запечатлённый кусок Долины Смерти в США.