Рухнувший НЛО обнаружили в окружении танков при помощи карт Google

Наука и технологии
Сегодня в 09:00
Рухнувший НЛО обнаружили в окружении танков при помощи карт GoogleИ если расположение танков ещё как-то можно объяснить, то неизвестного объекта — очень сложно
С появлением онлайн-карт, пользователи сети начали находить множество интересных снимков поверхности нашей планеты. Одним из таких изображений стал запечатлённый кусок Долины Смерти в США.
Именно на нём пользователь сервиса Google Планета Земля обнаружил разбившийся НЛО, обломки которого окружены танками. Скриншоты своей находки он опубликовал в Twitter.
Чтобы доказать, что фото не фейк, пользователь опубликовал и координаты своей находки. Рядом с объектом чёрного цвета можно разглядеть огромную 103-метровую каплевидную впадину. По словам интернет-сыщика, она вполне могла остаться после приземления большого корабля.
При этом комментаторы настроены более скептично к находке. Например, часть из них считает, что танки вокруг неизвестного объекта — это просто списанные военными машины. А используются они в качестве мишеней у бомбардировщиков ВВС США.