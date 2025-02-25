Руководитель Apple признал риски нарушения судебного решения по App Store

Этот судебный процесс продолжает конфликт Apple с компанией Epic Games, создателем популярной игры Fortnite. Epic обвинила Apple в нарушении антимонопольных законов, утверждая, что компания взимает чрезмерные комиссии на своей платформе. В 2021 году судья Ювонн Гонсалес Роджерс постановила, что Apple не нарушала федеральные законы, однако ее политика препятствует снижению цен для потребителей, что привело к требованию изменить условия.

Epic утверждает, что Apple по-прежнему не выполнила постановление суда, несмотря на то что компания исчерпала все апелляции, включая обращение в Верховный суд США. В начале прошлого года Apple снизила комиссию с 30% до 27%, однако разработчики приложений по-прежнему обязаны оплачивать отдельные сборы за обработку платежей, что в итоге увеличивает их расходы.

Шиллер признал, что риски несоответствия существовали из-за изменений в комиссии, но подчеркнул, что Apple стремится выполнить требования закона. Он отметил, что обеспокоен возможностью ухудшения отношений с разработчиками из-за этих изменений.