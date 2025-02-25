Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2025, 15:45
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Руководитель Apple признал риски нарушения судебного решения по App Store

Компания продолжает спор с Epic Games по комиссионным сборам
Apple признала, что существует значительный риск несоответствия судебному решению, касающемуся изменений в комиссиях на App Store. Филип Шиллер, высокопрофильный исполнительный директор Apple, заявил, что компания опасалась, что суд может посчитать введение новой комиссии за платежи вне App Store нарушением обязательства предоставить пользователям дополнительные способы оплаты.
Руководитель Apple признал риски нарушения судебного решения по App Store
© Sumudu Mohottige

Этот судебный процесс продолжает конфликт Apple с компанией Epic Games, создателем популярной игры Fortnite. Epic обвинила Apple в нарушении антимонопольных законов, утверждая, что компания взимает чрезмерные комиссии на своей платформе. В 2021 году судья Ювонн Гонсалес Роджерс постановила, что Apple не нарушала федеральные законы, однако ее политика препятствует снижению цен для потребителей, что привело к требованию изменить условия.

Epic утверждает, что Apple по-прежнему не выполнила постановление суда, несмотря на то что компания исчерпала все апелляции, включая обращение в Верховный суд США. В начале прошлого года Apple снизила комиссию с 30% до 27%, однако разработчики приложений по-прежнему обязаны оплачивать отдельные сборы за обработку платежей, что в итоге увеличивает их расходы.

Шиллер признал, что риски несоответствия существовали из-за изменений в комиссии, но подчеркнул, что Apple стремится выполнить требования закона. Он отметил, что обеспокоен возможностью ухудшения отношений с разработчиками из-за этих изменений.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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