Руководитель Google назвал ИИ-поиск развитием для интернета

Стайн опроверг опасения, что функция прямых ответов на запросы сократит переходы на сторонние сайты. По его словам, Google ежедневно отправляет миллиарды кликов, и этот стабильный поток переходов не меняется. Новые способы поиска, например, через камеру телефона или с помощью сложных вопросов, создают дополнительные возможности. Он сравнил текущий переход на ИИ с миграцией с ПК на мобильные устройства, отметив, что рекламная модель также эволюционирует.

Стайн подчеркнул, что ИИ является мощным инструментом для открытия нового и будет помогать пользователям глубже погружаться в темы, ссылаясь на источники.