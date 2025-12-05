Руководитель Google назвал ИИ-поиск развитием для интернета

Опубликовано 05 декабря 2025, 20:331 мин.
Руководитель Google назвал ИИ-поиск развитием для интернетаЭто расширит возможности
Робби Стайн, вице-президент по продукту Google Поиска, выступил на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. Он заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в поиск является «расширяющим моментом» для интернета, а не угрозой для веб-издателей и рекламного бизнеса.
Стайн опроверг опасения, что функция прямых ответов на запросы сократит переходы на сторонние сайты. По его словам, Google ежедневно отправляет миллиарды кликов, и этот стабильный поток переходов не меняется. Новые способы поиска, например, через камеру телефона или с помощью сложных вопросов, создают дополнительные возможности. Он сравнил текущий переход на ИИ с миграцией с ПК на мобильные устройства, отметив, что рекламная модель также эволюционирует.
Стайн подчеркнул, что ИИ является мощным инструментом для открытия нового и будет помогать пользователям глубже погружаться в темы, ссылаясь на источники.