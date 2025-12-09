Руководитель отдела чипов Apple опроверг слухи об уходе

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Сруджи обсуждал возможность своего ухода и даже рассматривал варианты работы в другой технологической фирме. По данным источников, он сообщал генеральному директору Тиму Куку о серьезных размышлениях на эту тему.

Тим Кук, столкнувшийся с чередой кадровых перестановок в высшем руководстве, активно пытался убедить Сруджи остаться. В числе мер удержания назывались существенный пакет выплат и перспектива расширения зоны ответственности в будущем.

В своем обращении Сруджи отметил, что гордится работой над ключевыми технологиями компании, такими как дисплеи, камеры, сенсоры, чипы и аккумуляторы. Под его руководством Apple осуществила переход на собственные процессоры. Сруджи пользуется большим уважением в отрасли.