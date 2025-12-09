Наука и технологии
Руководитель отдела чипов Apple опроверг слухи об уходе

Джонни Сроуджи заявил сотрудникам, что не планирует покидать компанию.
Глава отдела разработки чипов Apple Джони Сруджи сообщил сотрудникам, что не собирается уходить из компании в обозримом будущем. Это заявление было сделано в служебной записке, распространенной в понедельник.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Сруджи обсуждал возможность своего ухода и даже рассматривал варианты работы в другой технологической фирме. По данным источников, он сообщал генеральному директору Тиму Куку о серьезных размышлениях на эту тему.

Тим Кук, столкнувшийся с чередой кадровых перестановок в высшем руководстве, активно пытался убедить Сруджи остаться. В числе мер удержания назывались существенный пакет выплат и перспектива расширения зоны ответственности в будущем.

В своем обращении Сруджи отметил, что гордится работой над ключевыми технологиями компании, такими как дисплеи, камеры, сенсоры, чипы и аккумуляторы. Под его руководством Apple осуществила переход на собственные процессоры. Сруджи пользуется большим уважением в отрасли.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
