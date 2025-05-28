Руководители Samsung в Индии потребовали отмены штрафа в $ 81 млн

По данным налоговой службы Индии, в период с 2018 по 2021 год компания и ее сотрудники якобы указали некорректный код для ввоза оборудования для мобильных вышек, что позволило им избежать части пошлин. Само подразделение Samsung оспаривает это решение в налоговом апелляционном суде и утверждает, что соблюдало все правила.

Помимо основной суммы в $ 520 млн, налоговики наложили штрафы на сотрудников, обвинив их в сознательном участии в неправильной классификации товаров. Один из них, директор по логистике Рави Чадха, в своем заявлении в Высший суд Мумбаи указал, что штраф был назначен слишком быстро — буквально через несколько дней после подачи объемных объяснительных документов.

По мнению Чадхи, дело сводится к спору о трактовке тарифной категории, и серьезного нарушения не было. Он добавил, что выплата штрафа в 950 миллионов рупий (около $ 11 млн) невозможна для наемного сотрудника: по его расчетам, это заняло бы у него более 100 лет.

Помимо него, аналогичные иски подали еще шесть менеджеров, включая вице-президента по сетевому направлению, финансового директора и специалиста по налогам. Все они считают действия властей необоснованными.