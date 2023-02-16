Руководство Apple и других крупных компаний заподозрили в сговоре с правительством и вызвали в суд

Руководство Apple и других крупных компаний заподозрили в сговоре с правительством и вызвали в судДело инициировал председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США
Председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США Джим Джордан вызвал в суд главу Apple Тима Кука для дачи показаний по делу о сговоре правительства США с крупными IT-корпорациями, серди которых также материнская компания Google Alphabet, Amazon, Microsoft и Meta*. Глав этих компаний тоже ждут в суде в ближайшее время.
Фото: Washington.org
Ещё в декабре 2022 года юридический комитет Палаты представителей неоднократно пытался связаться с руководством указанных компаний по данному делу, но они не отвечали на запросы. Теперь их вызывают в суд.
Речь пойдёт не только о технологиях, но и введении цензуры администрацией Байдена в отношении ситуации с коронавирусом в США. Компании и правительство подозревают в сговоре по поводу цензуры любой информации о COVID-10, противоречащей официальной позиции Белого дома.
По данным республиканцев, администрация Байдена посредством техногигантов ограничивает консервативные взгляды и неугодные точки зрения на своих ресурсах с помощью инструментов модерации контента.