Руководство Apple и других крупных компаний заподозрили в сговоре с правительством и вызвали в суд

Ещё в декабре 2022 года юридический комитет Палаты представителей неоднократно пытался связаться с руководством указанных компаний по данному делу, но они не отвечали на запросы. Теперь их вызывают в суд.

Речь пойдёт не только о технологиях, но и введении цензуры администрацией Байдена в отношении ситуации с коронавирусом в США. Компании и правительство подозревают в сговоре по поводу цензуры любой информации о COVID-10, противоречащей официальной позиции Белого дома.

По данным республиканцев, администрация Байдена посредством техногигантов ограничивает консервативные взгляды и неугодные точки зрения на своих ресурсах с помощью инструментов модерации контента.