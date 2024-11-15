Руководство Samsung обвинило в своих неудачах слишком короткую рабочую неделю

В отличие от процессоров Qualcomm, MediaTek и Apple, решения Samsung не способны конкурировать в флагманском сегменте.

Galaxy S25, как ожидается, получит процессор Snapdragon 8 Elite по всему миру, а не Exynos 2500, что свидетельствует о том, что топовый чип корейцев снова уступает Qualcomm.

Согласно изданию The Chosun Daily, руководство Samsung считает, что трудовые права в Корее, разрешающие максимум 52 рабочих часа в неделю, в том числе 12 часов сверхурочно, мешают компании.

Это означает, что сотрудники иногда вынуждены уходить с работы, не завершив задачи. В результате ключевые члены команды Exynos часто работали сверх нормы без оплаты.

Samsung даже инициировала обсуждение с законодателями, чтобы, возможно, получить послабления по рабочим часам.