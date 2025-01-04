Руководство Samsung заявило о стремлении к «бесспорному лидерству» в сфере ИИ

Опубликовано 04 января 2025, 15:001 мин.
Руководство Samsung заявило о стремлении к «бесспорному лидерству» в сфере ИИЖдя этого разработана новая стратегия
Генеральный директор и вице-председатель совета директоров Samsung Electronics во внутреннем новогоднем письме сотрудникам заявили, что компания стремится к «бесспорному лидерству в сфере искусственного интеллекта». Достичь этого компания планирует за счёт стратегии Super Gap.
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Super Gap — новая стратегия Samsung, согласно которой вендор будет использовать передовые технологии «для увеличения отрыва от конкурентов». Руководство компании считает, что 2025 год станет поворотным пунктом для ИИ и что для достижения успеха Samsung должна выйти «за рамки существующих методов».
В письме отмечается, что ИИ предоставит компании больше возможностей. Поэтому Samsung «готова делать огромные инвестиции, привлекать новые таланты, открывать новые категории продуктов и использовать новые бизнес-модели, чтобы опередить конкурентов».
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков