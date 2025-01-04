Руководство Samsung заявило о стремлении к «бесспорному лидерству» в сфере ИИ

Super Gap — новая стратегия Samsung, согласно которой вендор будет использовать передовые технологии «для увеличения отрыва от конкурентов». Руководство компании считает, что 2025 год станет поворотным пунктом для ИИ и что для достижения успеха Samsung должна выйти «за рамки существующих методов».

В письме отмечается, что ИИ предоставит компании больше возможностей. Поэтому Samsung «готова делать огромные инвестиции, привлекать новые таланты, открывать новые категории продуктов и использовать новые бизнес-модели, чтобы опередить конкурентов».