Рунет попробовали отключить от глобальной сети

Сообщает об этом РБК, ссылаясь на данные рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика», ответственной за осуществление программы. Отмечается, что участниками данной инициативы стали крупные операторы связи. Несмотря на то, что на данный момент официальные результаты отключения Рунета от глобальной сети не готовы, предварительно оно было названо успешным.

Известно, в рамках учений была проверена возможность работы Рунета в потенциальной ситуации блокировок и прочих угроз извне. Согласно данным источника РБК, также оценивалась возможность физического отключения российского сегмента интернета.

Представители Роскомнадзора, в свою очередь, отметили, что такие учения являются ежегодным мероприятием и осуществляются в соответствии с законодательством.