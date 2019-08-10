Русский художник сделал фильм "Король лев" таким, каким его все хотели видеть

К сожалению нынешний уровень развития технологий не позволяет добиться идеальной картинки — в итоговом виде порой проглядываются различного рода артефакты. Но с другой стороны, даже на таком уровне итог выглядит на голову выше того, что Disney показала в кинотеатрах этим летом.

Единственное видео на канале ontyj оказалось настолько вирусным, что за первые сутки оно набрало более 1,2 млн просмотров. Возможно, будь ремейк мультфильма именно таким, куда большее количество зрителей оценили бы продукт по достоинству. Напомним, что на данный момент экранизация “Короля льва” получила всего 55 баллов на Metacritic и 52% на Rotten Tomatoes.