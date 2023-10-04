Русский киберпанк: YandexGPT начал придумывать описания товаров в Яндекс.Маркете

Русский киберпанк: YandexGPT начал придумывать описания товаров в Яндекс.МаркетеЖдём подобного от Ozon и Wildberries?
Яндекс.Маркет внедрил новую функцию, позволяющую продавцам генерировать описания товаров с помощью YandexGPT.
Эта нейросеть теперь может создавать не только описания, но и заголовки для товаров. Продавцам достаточно указать основную информацию о товаре, такую как тип, бренд, модель и другие характеристики, чтобы получить качественное описание.
Основная цель этой функции — помочь продавцам выделить ключевые характеристики товара в заголовке.
Это особенно важно, т.к. точное описание товара имеет большой вес для алгоритмов Яндекс.Маркета. В частности, от качества описания на 27,5% зависит позиция карточки товара в выдаче по запросу.
Также учитываются персональные предпочтения пользователя, которые составляют 25,5% в алгоритме ранжирования.
Таким образом, Яндекс делает ставку на автоматизацию и качество контента, предоставляя продавцам инструменты для улучшения их товарных предложений на платформе.