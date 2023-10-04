Русский киберпанк: YandexGPT начал придумывать описания товаров в Яндекс.Маркете

Эта нейросеть теперь может создавать не только описания, но и заголовки для товаров. Продавцам достаточно указать основную информацию о товаре, такую как тип, бренд, модель и другие характеристики, чтобы получить качественное описание.

Основная цель этой функции — помочь продавцам выделить ключевые характеристики товара в заголовке.

Это особенно важно, т.к. точное описание товара имеет большой вес для алгоритмов Яндекс.Маркета. В частности, от качества описания на 27,5% зависит позиция карточки товара в выдаче по запросу.

Также учитываются персональные предпочтения пользователя, которые составляют 25,5% в алгоритме ранжирования.

Таким образом, Яндекс делает ставку на автоматизацию и качество контента, предоставляя продавцам инструменты для улучшения их товарных предложений на платформе.