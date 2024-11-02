RuStore начнёт анализировать отзывы с помощью ИИ

VK внедрил генеративный искусственный интеллект в магазин приложений RuStore, чтобы улучшить опыт пользователей. Теперь ИИ будет анализировать отзывы о приложениях и играх, выделяя их сильные и слабые стороны в виде коротких сводок. Об этом рассказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев на конференции RuStore Mobile Conf: GameDev.

В карточке каждого приложения теперь можно найти раздел «Самое важное», где ИИ собирает и обобщает отзывы пользователей. Это значит, что вместо того, чтобы читать множество комментариев, пользователь сможет быстро увидеть ключевые моменты и понять, стоит ли загружать приложение. При этом алгоритмы учитывают только полные и актуальные отзывы, что делает информацию более надёжной. Однако этот раздел станет доступен только если на приложение накопится более 100 отзывов.

Кроме этого, технологии искусственного интеллекта также используются для улучшения рекомендаций и поиска в RuStore. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям нужно просто обновить своё приложение до последней версии. Это должно существенно упростить процесс выбора приложений и игр для пользователей.