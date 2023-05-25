RuStore появится на устройствах с iOS

RuStore, популярный магазин приложений, планирует увеличить присутствие и стать доступным и для пользователей iOS. Иван Мыздриков, вице-президент VK, поделился новостью на «Российском информационном форуме 2023». Он сообщил, что на предстоящей конференции Apple будут представлены технические детали, которые могут открыть новые перспективы для RuStore.

Команда разработчиков RuStore с нетерпением ждёт этого события и надеется, что Apple предоставит технические возможности для адаптации магазина под iOS. Иван Мыздриков отметил, что они рассматривают это как одну из потенциальных стратегий развития RuStore и надеются на положительные результаты.

Пока что магазин RuStore доступен только для пользователей Android. Однако он уже предлагает более 7 000 приложений от различных издателей и компаний, включая как местных, так и зарубежных разработчиков. По словам Алексея Меркутова, вице-президента VK по информационной безопасности, коммуникациям и искусственному интеллекту, в магазине также представлены более 300 зарубежных приложений, что демонстрирует его международную значимость.

Команда VK сообщила, что количество пользователей RuStore превысило 10 миллионов к концу первого квартала 2023 года. Это свидетельствует о растущей популярности магазина и его роли на рынке мобильных приложений. Расширение на iOS может открыть новые возможности для разработчиков и пользователей, делая RuStore ещё более универсальным и доступным.