RuTube добавил возможность отправлять пожертвования авторам

Видеохостинг Rutube объявил о запуске новой функции донатов для блогеров, которая теперь доступна во время прямых трансляций в веб-версии. Чтобы активировать эту опцию, блогерам нужно зайти в настройки эфира и отметить соответствующий пункт. В пресс-службе уточнили, что в настройках каждого эфира есть специальный баннер с информацией о функции и ссылкой на раздел с виртуальным кошельком, который нужно подключить для получения вознаграждений от зрителей. Главное преимущество этого кошелька — ежедневные выплаты, как только сумма достигнет всего 51 рубля.

Ранее на Rutube поддержка донатов для авторов осуществлялась только через сторонние сервисы. Теперь у контентмейкеров появилась возможность принимать донаты прямо на платформе. Представители Rutube отметили, что обновление упростило контроль доходов для создателей контента, включая поступления от зрителей на платформе.

Пользователи могут поддерживать своих любимых блогеров, отправляя деньги с помощью банковской карты, мобильного телефона или системы быстрых платежей. Блогеры, в свою очередь, могут выводить полученные средства теми же способами через виртуальный кошелёк. Таким образом, Rutube улучшает свои условия для авторов контента и делает процесс получения донатов более удобным.