RuTube начал маркировать каналы из реестра Роскомнадзора

Российский видеохостинг Rutube начал маркировать каналы с аудиторией более 10 000 подписчиков, как того требует новый закон. С 1 ноября вступили в силу изменения, обязывающие блогеров с такой аудиторией регистрировать свои каналы в специальном реестре. Теперь, чтобы напомнить пользователям о необходимости регистрации, на платформе появится специальный виджет.

Когда канал набирает 10 000 подписчиков, в интерфейсе Rutube появится кнопка «Подайте сведения в Роскомнадзор» и ссылка на портал госуслуг для регистрации. В сентябре Роскомнадзор уточнил, что в реестр должны будут включать не только наименование и ссылку на страницу, но и личные данные владельца, такие как фамилия, имя, отчество, а также контактные данные и адреса электронной почты.

Нововведение затронет не только Rutube, но и многие другие соцсети и платформы, такие как TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», Telegram, и многие другие. Это требование вступает в силу для всех социальных сетей, где пользователи имеют более 10 000 подписчиков, и касается как российских, так и международных платформ.