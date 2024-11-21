RuTube пригрозил блокировкой владельцам каналов, которые не передали свои данные в Роскомнадзор

На платформе RuTube для владельцев каналов с более чем 10 тысячами подписчиков появилось предупреждение о необходимости регистрации в реестре Роскомнадзора. Теперь в разделе «RuTube студия» размещён специальный виджет с кнопкой для подачи данных. Платформа направляет авторов на портал госуслуг, где можно зарегистрировать канал или персональную страницу. Это нововведение связано с требованиями законодательства, вступившего в силу 1 ноября 2024 года.

По информации Минцифры, через форму на «Госуслугах» подано уже свыше 29 тысяч заявлений на регистрацию каналов с крупной аудиторией. Более 14 тысяч страниц и каналов уже внесены в реестр, однако часть заявок была отклонена. В пресс-службе RuTube добавили, что зарегистрированные в реестре каналы получают специальную метку А+, которая позволяет размещать рекламу и собирать донаты.

Для включения в реестр требуется указать контактные данные владельца, такие как ФИО, номер телефона и ссылку на канал. Без регистрации каналы лишаются права размещать рекламу, принимать донаты и делиться своими сообщениями через репосты. Регистрация доступна физическим и юридическим лицам, а также иностранцам с подтверждённой учётной записью. Все данные из реестра хранятся в зашифрованном виде.