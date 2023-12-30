Рязанские учёные улучшили технологию производства лекарств

Учёные из Рязанского государственного университета разработали инновационные катализаторы для синтеза веществ с высокой оптической чистотой. Эти катализаторы, созданные на основе палладия и специфических органических молекул, демонстрируют эффективность до 99%. Высокая оптическая чистота имеет важное значение в производстве лекарств и пестицидов, поскольку она влияет на биологическую активность продуктов.

Многие химические соединения существуют в виде двух оптических изомеров, обладающих различной пространственной ориентацией. Эта особенность может существенно влиять на свойства вещества, в том числе на его воздействие на организм. Во избежание проблем, подобных трагедии с талидомидом в прошлом, учёные стремятся к использованию катализаторов, которые обеспечивают синтез только нужного оптического изомера. Созданные в Рязани катализаторы, использующие соединение TADDOL и атомы фосфора и серы, успешно направляют реакцию синтеза.

Проведённые эксперименты показали, что новые катализаторы обеспечивают формирование нужного оптического изомера до 99%. Это достижение считается важным шагом в разработке универсальных катализаторов, способных улучшить эффективность синтеза различных соединений, включая фармацевтические препараты. Учёные отмечают модульную структуру лигандов, которая позволяет осуществлять «тонкую настройку» для достижения высоких результатов в конкретных каталитических процессах.