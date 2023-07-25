Рязанский «Городовой»: в «Каменном веке» разработали робота-дворника

Производитель тротуарной плитки «Каменный век» представил на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке малый коммунальный робот «Городовой».

Собранный преимущественно из отечественных комплектующих аппарат может убирать листву и снег, пылесосить и мыть улицы. Робот способен заменить низкоквалифицированный труд нескольких работников в сфере ЖКХ и за час убрать площадь в две тысячи квадратных метров, заявил генеральный директор компании из Рязани Алексей Кондралев. Заряда робота, по его словам, хватает на восемь часов.

В основном робот-уборщик предназначен для работы в парках и скверах на дорожках шириной в 1,2 метра. При этом функции дворника «Городовой» может совмещать с опцией слежения за общественным порядком: есть возможность снабдить его видеокамерами и подключить к системе «Безопасный город».

Стоимость «Городового» в базовой комплектации составит чуть более трех миллионов рублей, рассказал предприниматель. Пока «Каменный век» собрал два беспилотных робота и ищет регионы-партнеры для тестирования модели на практике.