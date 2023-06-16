Рыб и крабов в Баренцевом море станет больше

В Баренцевом море могут увеличиться запасы рыбы и крабов, свидетельствуют данные исследования ученых из Мурманского морского биологического института РАН. Причина — увеличение продуктивности фитопланктона.

Фитопланктон — часть планктона, способная к фотосинтезу — другие водоросли образуют основу пищевых цепей в водных системах, поскольку они преобразуют солнечную энергию в вещества, потребляемые животными. При этом индикатором того, как меняется биомасса фитопланктона, может служить вырабатываемый им хлорофилл.

Российские исследователи выяснили, что за последние 40 лет в Баренцевом море значительно увеличилось количество поверхностного хлорофилла. В частности, наблюдались высокие концентрации хлорофилла на кромке льда весной и в прибрежных водах летом. С ними оказались связаны высокая температура и уменьшение площади морского льда.

Повышение продуктивности фитопланктона может иметь различные последствия. В частности, считают ученые, могут вырасти запасы рыбы и промысловых беспозвоночных - крабов, моллюсков. Кроме того поменяются и обитатели Баренцева моря.