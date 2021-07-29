Рыб начнут кормить грязным воздухом

Об этом сообщается в издании Forbes. Согласно опубликованным данным, превращением выбросов в корм для рыб займутся специалисты британской энергокомпании Drax при поддержке стартапа Deep Branch. Деятельность последнего и заключается в переработке промышленных выбросов CO2 в высококачественный альтернативный белок.

Сообщается, что происходит этот процесс с помощью микроорганизмов. Специалисты предполагают, что таким образом можно будет заменит обычный корм для животных и вместе с тем замкнуть цикл реализации углерода. В концу текущего года данную технологию будут в пилотном режиме запускать на выбросах, полученных экспериментальной установкой Mitsubishi Heavy Industries на электростанции Drax.