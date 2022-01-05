Рыб научили водить аквариум на колесах

Идея эксперимента заключалась в том, чтобы выяснить, являются ли навигационные навыки рыб универсальными и работают ли они в крайне незнакомой среде.

УРТС - это, по сути, аквариум на колесах. В нем нет физических органов управления. Вместо этого есть камера, направленная вниз, которая отслеживает положение рыбы в аквариуме. Если рыба находится возле одной из стенок аквариума и смотрит в сторону стенки аквариума, то программа передвигает аквариум в этом направлении. Также имеется датчик, который останавливает движение аквариума, если он находится слишком близко к испытательному полигону

В эксперименте приняли участие шесть рыб, которых обучали вождению в ходе 30-минутных занятий, каждые два дня. Рыбам давали вознаграждение, если они добирались до нужной точки.

Рыбы действительно научились управлять УРТС, становясь со временем все более опытными в управлении им. Авторы хотели проверить, что рыбки не просто запомнили набор движений, чтобы получить вознаграждение, поэтому они повторили некоторые тесты с измененными параметрами.

Золотые рыбки не только справились с этими изменениями, но и смогли подойти к мишеням под разными углами, что говорит о том, что у них есть внутреннее представление об окружающем мире.