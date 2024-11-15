Рыбакам ускорили мобильный интернет на реке Юхоть

Жители деревень Костюрино, Антеплево и Кадочник в Ярославской области теперь могут пользоваться высокоскоростным интернетом. Оператор связи предоставил доступ к скорости до 30 Мбит/с, что значительно улучшит качество жизни местных жителей, позволяя пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи. Эти населённые пункты расположены вдоль реки Юхоть, которая уже давно привлекает туристов и рыбаков своими живописными пейзажами и местами для рыбалки.

Теперь не только жители, но и туристы смогут уверенно использовать мобильную связь, находясь как на берегу реки, так и вблизи воды. Оператор связи построил новые телекоммуникационные объекты и развернул сеть в нескольких диапазонах, что позволило обеспечить высокую скорость интернета и дальность радиопокрытия. В результате, жители смогут легко выйти на связь как с близкими, так и при необходимости вызвать экстренные службы.

По словам Сергея Тимонина, директора МегаФона в Ярославской области, для компании важно закрывать «белые пятна» на мобильной карте региона. Он отметил, что в этом году в Мышкинском районе были модернизированы и построены новые объекты связи для жителей не только этих деревень, но и для Рождествено, Сера, Рябинино, Богородского, Красново и Борисовки. Технологические улучшения позволят не только улучшить качество связи, но и сделать пребывание в этих живописных местах более комфортным и безопасным.