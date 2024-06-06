Рыбки в космосе изменили поведение в условиях настоящей микрогравитации

Для изучения организмов в условиях настоящей микрогравитации в космосе были отобраны четыре особи рыбок данио, для которых на Земле создавали соответствующие условия. Но в условиях настоящей микрогравитации рыбки повели себя не так, как на Земле. Подопытные данио находятся на орбите с тремя тайконавтами, отправленными в космос 25 апреля на корабле «Шэньчжоу-18».

Их поведение резко изменилось, чему наблюдающие за ними специалисты были удивлены. В космосе данио плавали вверх брюшком, двигались хаотично и выполняли необычные петли. При этом показатели здоровья рыбок не ухудшились.

По словам ведущего автора проекта, исследователя Шанхайского института технической физики Чжэна Вэйбо, рыбки данио генетически схожи с человеком. К тому же, согласно данным Национального института здравоохранения Китая, порядка 70% генов человека имеют аналоги в геноме данио.

Водная экосистема неслучайно выбрана в качестве объекта исследования. Эта среда важна для понимания проблем поддержания систем жизнеобеспечения в условиях продолжительных космических миссий.