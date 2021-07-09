Рыбу назвали ограничивающим образование тромбов продуктом

Так, по словам специалистов, употребление рыбы ограничивает образование тромбов. Россиянам рассказали, что рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют уменьшению воспалительного процесса. Отмечается также, что содержание омега-3 в морской рыбе больше, чем в речной. Помимо прочего она также имеет в составе витамин D.

В то же время, свои плюсы есть и у речной рыбы. В частности, в ее составе присутствует витамин В, фолиевая кислота и ряд других витаминов, ответственных за контроль холестерина и уменьшение вероятности образования тромбов.

“Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы два-три раза в неделю помогает прожить нам на три с половиной года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок”, — поделился Гинзбург.