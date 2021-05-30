Рыбу назвали полезным для психики продуктом

Отмечается, что более 90% нейромедиатора серотонина, от которого зависит настроение, вырабатывается в пищеварительном тракте. Жирная рыба, в частности скумбрия или лосось, как известно, богаты кислотами омега-3. Дефицит последнего повышает вероятность развития депрессии.

Источники поделились и другими продуктами, которые полезны для психики. В этот список вошли также квашеная капуста и чайный гриб. Они богаты пробиотиками, положительно сказывающимися на функционировании кишечника. В то же время, цельнозерновые продукты могут быть полезны за счет наличия витаминов группы В, которые нужны для мозговой активности.