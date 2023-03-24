Рыбы оказались способны чувствовать страх друг друга

Исследователи из Сиднейского университета и Университета Маккуори в Австралии провели эксперименты на африканской цихлиде — популярном аквариумном виде, известном своим социальным поведением.

В ходе исследования рыбы подвергались воздействию имитации хищника, что вызывало страх у испытуемых. Затем к испуганным рыбам подсаживали других рыб, не подвергавшихся воздействию хищника. Исследователи обнаружили, что эти «наивные» рыбы демонстрировали пугливое поведение, что свидетельствует о том, что они чувствовали бедственное положение своих сородичей.

Затем исследователи использовали антагонисты окситоцина, чтобы блокировать действие гормона у рыб. Результаты показали, что при блокировании окситоцина «наивные» рыбы больше не проявляли страха, когда их знакомили с испуганными рыбами. Это указывает на то, что окситоцин играет ключевую роль в эмпатии и общении рыб.