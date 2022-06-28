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Рыночек порешал: Британия передумала создавать собственный новейший беспилотник

И всё из-за излишней его дороговизны
В Сети появилась информация об отказе королевских Военно-воздушных сил Великобритании от проекта перспективного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Mosquito.
Рыночек порешал: Британия передумала создавать собственный новейший беспилотник

Данное решение было принято после анализа программы Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft и демонстратора беспилотника. Ряд специалистов, принимавших в этом участие, пришли к выводу, что большей эффективности можно достичь с помощью менее дорогостоящих аппаратов.

Благодаря проекту Mosquito и другим экспериментальным мероприятиям Королевские военно-воздушные силы добились существенного прогресса и приобрели значительную ценность в понимании и использовании целого ряда будущих беспилотных возможностей. Это решение максимизирует накопленный на сегодняшний день опыт и позволяет изменить направление программы LANCA.

Джез Холмс
Коммодор ВВС

Что интересно, новинка могла полететь уже совсем скоро — в 2023 году.

Ранее в мае также стало известно о новом навыке, приобретённом российским дроном С-70Б. Теперь отечественный беспилотник умеет применять ракеты истребителя пятого поколения.

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