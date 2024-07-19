Рыночная цена ASML начала падать из-за потенциальных санкций со стороны США

Падение капитализации ASML — признанного флагмана в сфере литографического оборудования для производства самых передовых полупроводников — результат жёсткой политики США в отношении любых компаний, поставляющих Китаю современные технологии.

ASML продаёт Китаю передовые литографические системы, что, в частности, обусловило последние успехи страны в полупроводниковой промышленности. Акции вендора упали даже после того, как компания сообщила, что во втором квартале объём заказов вырос на 54% по сравнению с первым кварталом и составил 5,57 млрд евро — около $6,1 млрд, превысив прогнозы.