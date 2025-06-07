Рыночная стоимость Tesla упала на $152 млрд из-за публичной ссоры Маска и Трампа

Опубликовано 07 июня 2025, 00:451 мин.
Рыночная стоимость Tesla упала на $152 млрд из-за публичной ссоры Маска и ТрампаЯкобы причиной стали кредиты на электромобили
Газета CNBC сообщила, что акции Tesla резко снизились на 14% после угроз Трампа отозвать госконтракты для компаний Маска из-за их публичной перепалки, которая началась после критики Маском законопроекта о расходах, который продвинул Трамп.
Рыночная стоимость производителя электромобилей упала на $152 млрд, и в целом рыночная капитализация на этот момент стала ниже $1 трлн.
Трамп обвинил Маска в безумии, а тот ответил, что не важно, проведёт ли Трамп выборы, и что без него это вряд ли получится. Конфликт возник, в том числе из-за не включённых в законопроект кредитов на электромобили. Маск угрожает законодателям и недоволен законопроектом, что отражает его критику правительства.
Источник:CNBC
Автор:Андрей Кадуков