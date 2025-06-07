Рыночная стоимость Tesla упала на $152 млрд из-за публичной ссоры Маска и Трампа

Рыночная стоимость производителя электромобилей упала на $152 млрд, и в целом рыночная капитализация на этот момент стала ниже $1 трлн.

Трамп обвинил Маска в безумии, а тот ответил, что не важно, проведёт ли Трамп выборы, и что без него это вряд ли получится. Конфликт возник, в том числе из-за не включённых в законопроект кредитов на электромобили. Маск угрожает законодателям и недоволен законопроектом, что отражает его критику правительства.