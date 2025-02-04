Рынок криптовалюты рухнул, потеряв $760 млрд

По слухам, причиной такого обвала могло стать крупное принудительное закрытие позиций фонда или крупного игрока. Пока неизвестно, кто именно оказался под ударом, но паника на рынке налицо.

Нам же, обывателям, просто остается ждать, чем закончится ситуация. Возможно даже очередным подъемом.