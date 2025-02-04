Рынок криптовалюты рухнул, потеряв $760 млрд

Опубликовано 04 февраля 2025, 07:091 мин.
Рынок криптовалюты рухнул, потеряв $760 млрдНеприятная ситуация
За последние дни капитализация крипторынка обрушилась на $760 млрд, что стало одним из крупнейших падений в истории.
Основной удар пришелся после заявления Дональда Трампа о введении пошлин, что вызвало волну распродаж.
Ethereum (ETH) за этот период потерял 37% стоимости, а в целом рынок за ночь пережил $2&2 млрд ликвидаций — больше, чем в дни банкротства FTX, локдаунов COVID-19 и краха LUNA.
По слухам, причиной такого обвала могло стать крупное принудительное закрытие позиций фонда или крупного игрока. Пока неизвестно, кто именно оказался под ударом, но паника на рынке налицо.
Нам же, обывателям, просто остается ждать, чем закончится ситуация. Возможно даже очередным подъемом.