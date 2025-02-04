Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2025, 07:09
1 мин.

Рынок криптовалюты рухнул, потеряв $760 млрд

Неприятная ситуация
За последние дни капитализация крипторынка обрушилась на $760 млрд, что стало одним из крупнейших падений в истории.
Рынок криптовалюты рухнул, потеряв $760 млрд
© Ferra

Основной удар пришелся после заявления Дональда Трампа о введении пошлин, что вызвало волну распродаж.

Ethereum (ETH) за этот период потерял 37% стоимости, а в целом рынок за ночь пережил $2&2 млрд ликвидаций — больше, чем в дни банкротства FTX, локдаунов COVID-19 и краха LUNA.

© Telegram

По слухам, причиной такого обвала могло стать крупное принудительное закрытие позиций фонда или крупного игрока. Пока неизвестно, кто именно оказался под ударом, но паника на рынке налицо.

Нам же, обывателям, просто остается ждать, чем закончится ситуация. Возможно даже очередным подъемом.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
Теги:
#биткоин
,
#криптовалюта