Рынок публичных облачных сервисов вырос до $ 669,2 млрд

Опубликовано 12 июня 2024, 13:30
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Рынок публичных облачных сервисов вырос до $ 669,2 млрдВ 2023 году
Согласно данным полугодового отчета IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker, в 2023 году мировой рынок публичных облачных сервисов достиг значительной отметки: его доходы составили $ 669,2 млрд, что на 19,9% больше, чем в предыдущем году.
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Лидером этого роста стали SaaS-приложения, на долю которых пришлось почти 45% общего дохода рынка. За ним следует IaaS — 19,9%, а PaaS и SaaS — SIS — 18,4 и 17,0% соответственно. Примечательно, что PaaS и SaaS — SIS демонстрировали самый быстрый рост по сравнению с предыдущим годом.
Пять ведущих поставщиков публичных облачных сервисов — Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce, Google и Oracle — в совокупности заняли 40,5% рынка. Microsoft лидирует с долей 16,8%, за ней следует Amazon Web Services с долей 12,4%.
По прогнозам, в 2024 году объем инвестиций в ИИ превысит 800 миллиардов долларов, а к 2028 году среднегодовые темпы роста составят 19,5%, что приведет к росту доходов до 1,6 триллиона долларов.