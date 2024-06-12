Рынок публичных облачных сервисов вырос до $ 669,2 млрд

Лидером этого роста стали SaaS-приложения, на долю которых пришлось почти 45% общего дохода рынка. За ним следует IaaS — 19,9%, а PaaS и SaaS — SIS — 18,4 и 17,0% соответственно. Примечательно, что PaaS и SaaS — SIS демонстрировали самый быстрый рост по сравнению с предыдущим годом.

Пять ведущих поставщиков публичных облачных сервисов — Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce, Google и Oracle — в совокупности заняли 40,5% рынка. Microsoft лидирует с долей 16,8%, за ней следует Amazon Web Services с долей 12,4%.

По прогнозам, в 2024 году объем инвестиций в ИИ превысит 800 миллиардов долларов, а к 2028 году среднегодовые темпы роста составят 19,5%, что приведет к росту доходов до 1,6 триллиона долларов.