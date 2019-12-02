Наука и технологии
Сегодня 16:50
РЖД откроет интернет-продажу билетов на самолеты и автобусы
В перспективе возможны и варианты покупки билетом на паромы
Директор РЖД по ИТ Евгений Чаркин рассказал, что уже в 2020 году компания планирует запустить собственную платформу, благодаря которой пользователи пользователи получат возможность покупать железнодорожные билеты, билеты на самолет или автобус.
Также, по словам представителя РЖД, госкорпорация уже сейчас рассматривает возможность добавления на разрабатываемую платформу перевозок на водном транспорте. Так, у компании есть вариант с комбинацией паром—железная дорога в Якутии, в планах подключить Карелию и Санкт-Петербург. В случае успеха новой платформы, РЖД также намерена добавить в нее возможность вызова такси.
Таким образом “Российские железные дороги” станут прямым конкурентом таким сервисам, как “Озон.ру”, “Туту.ру”, “Билетикс” и OneTwoTrip. По словам представителя одной из данных компаний, у РЖД может быть лишь одно преимущество при запуске собственного сервиса — цена железнодорожного билета — у остальных на рынке они дороже.