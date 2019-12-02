РЖД откроет интернет-продажу билетов на самолеты и автобусы

Также, по словам представителя РЖД, госкорпорация уже сейчас рассматривает возможность добавления на разрабатываемую платформу перевозок на водном транспорте. Так, у компании есть вариант с комбинацией паром—железная дорога в Якутии, в планах подключить Карелию и Санкт-Петербург. В случае успеха новой платформы, РЖД также намерена добавить в нее возможность вызова такси.

Таким образом “Российские железные дороги” станут прямым конкурентом таким сервисам, как “Озон.ру”, “Туту.ру”, “Билетикс” и OneTwoTrip. По словам представителя одной из данных компаний, у РЖД может быть лишь одно преимущество при запуске собственного сервиса — цена железнодорожного билета — у остальных на рынке они дороже.