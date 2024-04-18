РЖД открыла игровой клуб для более приятного ожидания своей поездки

Первый такой клуб открылся на Павелецком вокзале Москвы. «Пока ‟Павелецкая” — первая игровая станция, открывшаяся на вокзале страны. Изучим опыт и примем решение о тиражировании услуги», — сообщает РЖД.

Что интересно, чем дольше геймер будет играть, тем дешевле для него будет стоимость одного час.