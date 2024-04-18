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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 06:29
1 мин.

РЖД открыла игровой клуб для более приятного ожидания своей поездки

Идея отличная
Теперь геймеры всех возрастов могут скоротать время в ожидании поезда, играя в DOTA 2 и прочие проекты на высокопроизводительных ПК и PlayStation 5.
РЖД открыла игровой клуб для более приятного ожидания своей поездки
© Telegram

Первый такой клуб открылся на Павелецком вокзале Москвы. «Пока ‟Павелецкая” — первая игровая станция, открывшаяся на вокзале страны. Изучим опыт и примем решение о тиражировании услуги», — сообщает РЖД.

Что интересно, чем дольше геймер будет играть, тем дешевле для него будет стоимость одного час.

РЖД открыла игровой клуб для более приятного ожидания своей поездки
© Telegram

Клуб находится на втором этаже вокзала и работает круглосуточно.

В идеале, РЖД планирует открыть подобные клубы и на других вокзалах. Но получит проект продолжение или нет — зависит от спроса со стороны посетителей.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
Теги:
#компьютер
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#игры
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#РЖД