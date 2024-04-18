РЖД открыла игровой клуб для более приятного ожидания своей поездки

Опубликовано 18 апреля 2024, 06:29
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РЖД открыла игровой клуб для более приятного ожидания своей поездкиИдея отличная
Теперь геймеры всех возрастов могут скоротать время в ожидании поезда, играя в DOTA 2 и прочие проекты на высокопроизводительных ПК и PlayStation 5.
Первый такой клуб открылся на Павелецком вокзале Москвы. «Пока ‟Павелецкая” — первая игровая станция, открывшаяся на вокзале страны. Изучим опыт и примем решение о тиражировании услуги», — сообщает РЖД.
Что интересно, чем дольше геймер будет играть, тем дешевле для него будет стоимость одного час.
Клуб находится на втором этаже вокзала и работает круглосуточно.
В идеале, РЖД планирует открыть подобные клубы и на других вокзалах. Но получит проект продолжение или нет — зависит от спроса со стороны посетителей.