РЖД отложил запуск первого российского беспилотного поезда

«Российские железные дороги» пока не могут полностью убрать машиниста из кабины беспилотного поезда, сообщил на форуме «Цифровая транспортация» Кирилл Семион, начальник департамента информатизации РЖД. Он отметил, что главной задачей компании остаётся безопасность пассажиров, и технологии искусственного интеллекта пока не дают 100% гарантии. Ошибки и погрешности все ещё существуют, поэтому присутствие машиниста необходимо для обеспечения полной безопасности движения.

Семион добавил, что некоторые технологические операции при управлении поездами требуют вмешательства машиниста и его помощника. Однако он уверен, что в будущем возможно полное роботизирование этих процессов. «Мы можем представить локомотив, где в нужный момент выезжает робот, выполняет нужные действия и возвращается обратно», — поделился Семион своими мыслями, подчеркнув, что это позволит железнодорожному транспорту приблизиться к беспилотному движению.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что до 2030 года планируется запуск первого беспилотного поезда дальнего следования. Несмотря на это, машинист все равно останется в кабине для контроля. В августе РЖД запустили электропоезд «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации, где машинист сохраняет возможность в любой момент взять управление на себя. Этот поезд курсирует по Московскому центральному кольцу, а полностью беспилотные поезда на отечественных системах планируются к запуску в 2026 году.