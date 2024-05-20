РЖД «пересадит» проводников на отечественные смартфоны

РЖД планирует до конца 2024 года перевести всех своих проводников на российские смартфоны с ОС «Аврора». Это проект обойдётся компании более чем в 600 млн рублей. Основной моделью для закупок станет «Промышленный защищённый смартфон F+ tech R570E».

ОС «Аврора» позволяет создавать до шести аккаунтов пользователей на одном устройстве. Это сделано для удобства использования в организациях с работой посменно. В апреле 2023 года F+ tech представила смартфон R570 и планшет Life Tab Plus на базе ОС «Аврора» на своём заводе в Калининграде.

РЖД уже закупила первую партию отечественных смартфонов и планирует докупить ещё. Эти устройства будут использоваться проводниками для работы с билетами и документами пассажиров. Такой переход на отечественные устройства уже сделали несколько крупных российских компаний, включая «Аэрофлот».