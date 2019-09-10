РЖД переведет своих сотрудников на планшеты и смартфоны с системой "Аврора"

“Во исполнение поручения правительства ОАО “РЖД” планирует начать в текущем году реализацию пилотных проектов по внедрению отечественных мобильных операционных систем на специализированных мобильных устройствах работников компании”, - рассказали представители компании.

Во время Восточного экономического форума вице-премьер РФ Максим Акимов поделился, что дал задание РЖД изучить вопрос использования ОС “Аврора”, которая находится в разработке компанией “Ростелеком”. По мнению Акимова, именно так правительство сможет добиться определенного интереса в развитии отечественных операционных систем.

Напомним, что “Аврора” - это первая российская мобильная операционная система, которая на данный момент благополучно прошла сертификационные испытания ФСБ РФ, зарегистрирована Роспатентом и уже может быть установлена на любое мобильное устройство.