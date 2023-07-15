РЖД протестирует квантовую связь

«Российские железные дороги» собираются протестировать на полигоне Московского центрального кольца системы защищенных квантовых каналов связи, заявил первый замглавы компании Сергей Кобзев.

Связь будет осуществляться между электропоездом «Ласточка» с функцией «автомашинист» и центром управления движением.

По словам топ-менеджера, РЖД располагает одним из самых крупных в стране комплексов связи — более 75 тысяч километров волоконно-оптических линий. И необходимость обеспечения их безопасности, и перспективы использования беспилотного транспорта требуют, по мнению Кобзева, развития квантовых коммуникаций.