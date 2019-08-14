РЖД решила заняться квантовыми инновациями

«Российские железные дороги» создала департамент квантовых коммуникаций. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе РЖД.

Новое подразделение будет заниматься реализацией соглашения РЖД с правительством России о развитии высокотехнологичных отраслей.

В частности, на департамент ляжет взаимодействие с научным сообществом и технологическими компаниями, а основной его целью станет внедрение квантовых технологий передачи и защиты данных, способствующих повышению эффективности бизнес-процессов холдинга, а также эффективности использования инфраструктуры и безопасности функционирования железнодорожного транспорта.

Соглашение о развитии квантовых коммуникаций подписали в июле 2019 года. В его рамках стороны прорабатывают план по развитию технологической области квантовых коммуникаций, предусматривающая формирование научно-технологической и производственной инфраструктуры, продвижение продукции мирового уровня, в том числе на базе соответствующих отечественных технологий, и подготовку квалифицированных кадров.