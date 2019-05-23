РЖД улучшит запах в вагонах поездов

«Федеральная пассажирская компания», дочерняя компания РЖД, собирается протестировать в ближайшее время поезда с приятными запахами. Об этом рассказал журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.

Иванов заявил: «Мы, действительно, планируем провести такой эксперимент, посмотреть в ближайшее время на одном из направлений, как это будет работать, насколько это будет востребовано. И какую реакцию пассажиров это вызовет. И по результатам будет принято решение. Хочу отдельно сказать, что такой опыт есть на «Сапсане», мы его тоже изучаем и целый ряд моментов оттуда готовы взять».

Вагоны с использованием аромадизайна планируется выпустить к 2023 году. Ранее Александр Лошманов, заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг», рассказал о новых вариантах развития для создания персонального пространства пассажиров. Лошманов объяснил, что понимается под аромадизайном: «Это такой новый элемент, когда утром по вагону, например, распространяется запах свежесваренного кофе».