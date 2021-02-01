Наука и технологии
Сегодня 14:15
С 1 февраля мат в российских соцсетях оказался под запретом
Теперь за несвоевременное удаление нецензурных сообщений, социальные сети будут штрафовать на сумму до 4 млн рублей
С сегодняшнего дня, т.е. 1 февраля 2021 года, в России запрещён мат в соцсетях. Теперь они должны будут самостоятельно следить за удалением ненормативной лексики со своих страниц.
Нововведение стало частью поправок, внесённых в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишет РБК. Подготовка и внесение поправок произошли в конце прошлого года, а уже сегодня они вступили в силу.
Согласно новому закону, соцсети будут обязаны самостоятельно выявлять и удалять публикации, содержащие мат, в течение суток после их появления. Также запрещено публиковать посты с «гостайной, оправданием терроризма, призывами к нему, экстремистские материалы, пропаганду порнографии и насилия» и т. д.
Те компании, которые не выполнят требование закона, будут оштрафованы на сумму от 800 тыс до 4 млн рублей.