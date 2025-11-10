С 1 марта 2026 года в России вступят в силу правила централизованного отключения Рунета от мирового интернета

Документ №1667 от 27 октября 2025 года опубликован на портале правовых актов и вступит в силу 1 марта 2026 года.

В случае угрозы, Минцифры, Роскомнадзор и ФСБ смогут создать межведомственную комиссию, которая примет решение о переходе в режим централизованного управления сетью. В этом режиме допускается: