С 1 марта 2026 года в России вступят в силу правила централизованного отключения Рунета от мирового интернета

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу правила централизованного отключения Рунета от мирового интернетаДобро пожаловать. Снова
Правительство РФ утвердило новые «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования», определяющие порядок действий при угрозах стабильности российского интернета.
Документ №1667 от 27 октября 2025 года опубликован на портале правовых актов и вступит в силу 1 марта 2026 года.
В случае угрозы, Минцифры, Роскомнадзор и ФСБ смогут создать межведомственную комиссию, которая примет решение о переходе в режим централизованного управления сетью. В этом режиме допускается:
- фильтрация всего интернет-трафика через ТСПУ (технические средства противодействия угрозам);
- блокировка сайтов и направлений трафика;
- временная изоляция российского сегмента от глобального интернета.
Операторы связи будут обязаны выполнять указания Роскомнадзора немедленно. Власти заявляют, что новые меры направлены на защиту Рунета от внешних атак и киберугроз. Правила стали развитием закона о «суверенном интернете» (ФЗ-90), принятого в 2019 году.
Автор:Булат Кармак
