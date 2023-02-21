Наука и технологии
19:18, 21 февраля 2023
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С 1 марта из всех российских онлайн-кинотеатров исчезнут фильмы и мультики Disney

Предупредил кинотетар IVI

Онлайн-кинотеатр IVI сообщил, что с 1 марта 2023 года из всех российских киносервисов уберут все фильмы, сериалы и мультфильмы кинокомпании Disney.

С 1 марта из всех российских онлайн-кинотеатров исчезнут фильмы и мультики Disney

Фото: 9to5mac.com

Как отмечается, чтобы сохранить интересующие картины в коллекции, их нужно купить до 1 марта.

«С 1 марта фильмы и сериалы Disney будут недоступны для просмотра на российских сервисах», — сказано в сообщении на сайте кинотеатра IVI.

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