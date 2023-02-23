С 1 марта на Wildberries исчезнут товары без маркировки

С 1 марта на Wildberries исчезнут товары без маркировкиМагазин начнёт возвращать их продавцам
Представитель интернет-магазина Wildberries рассказал, что с 1 марта вступает в силу законодательный запрет на продажу немаркированных товаров. В этот день и компания прекратит продавать через свой сайт такие товары.
Фото: Smotrim.ru/
Ответственность за реализацию немаркированных товаров закон возлагает в том числе и на интернет-магазины. Основные категории товаров: одежда, обувь, бельё, духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, упакованная вода, молочная продукция. Но перечень товаров, подлежащих обязательной государственной маркировке «Честного знака», шире.
Если на товаре нет маркировки или её невозможно считать, Wildberries будет вынужден вернуть такой товар продавцу. При этом магазин называет подобную меру вынужденной, так как это позволит сократить расходы на обратную логистику и двойную обработку подлежащего маркировке товара.