С 1 марта на Wildberries исчезнут товары без маркировки

Ответственность за реализацию немаркированных товаров закон возлагает в том числе и на интернет-магазины. Основные категории товаров: одежда, обувь, бельё, духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, упакованная вода, молочная продукция. Но перечень товаров, подлежащих обязательной государственной маркировке «Честного знака», шире.

Если на товаре нет маркировки или её невозможно считать, Wildberries будет вынужден вернуть такой товар продавцу. При этом магазин называет подобную меру вынужденной, так как это позволит сократить расходы на обратную логистику и двойную обработку подлежащего маркировке товара.